У наших властей лингвистические расхождения

Президент всегда с удовольствием цитирует российских властителей, а потому при обсуждении вопросов с правительством вспомнил императора Александра III с его историческим анекдотом о том, как ему докладывали ведущие министры кабинета: «Когда докладывает министр внутренних дел Дурново, то мне все понятно, но, похоже, ему не понятно, а когда докладывает Витте, министр финансов, теперь уже ему все понятно — мне не понятно!»

Владимир Путин вспомнил об этой цитате не просто так. Такой исторической реминисценцией напомнив, что любая правительственная методика, в частности начисления зарплат бюджетникам, должная быть предельна ясной и понятной не только чиновникам, но и тем слоям населения, ради которых правительственные решения и принимаются.

К слову, в последнее время вопросы чистой лингвистики, выбора терминов и лексических оборотов всё чаще стали возникать на самом высоком властном уровне. Всё чаще у отцов-законодателей вызывает раздражение манера нового поколения министров разного рода иностранными словечками, модными речевыми оборотами стараться маскировать отход от прежних обязательств, нерешённость в своё время поставленных задач, в целом, свою неэффективность.

Самый последний пример — это выволочка, устроенная новому главе Минэкономразвития Максиму Решетникову спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Слух председателя резанула в том числе характеристика, данная Решетниковым самой Госдуме, которую он по-простому назвал в стиле современных коммуникаций «площадкой». В этом термине, который в большом ходу у разного рода политтехнологов и пиарщиков, Володин усмотрел прямое неуважение к законодательному органу, поскольку и так часто критикуемый министр фактически поставил парламент на одну доску с политическим клубом, агитационным помещением или студенческой аудиторией. Словом, одним новомодным оборотом понизил уровень целой законодательной ветви власти.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы же помним, как не так давно Володин отправил на «переэкзаменовку» предшественника Решетникова, Максима Орешкина, который также использовал немало новомодных словечек, заимствованных из английского делового сленга, но не смог по-деловому ответить на вопросы парламентариев. И опять повторение пройденного: вновь речь, не слишком соответствующая характеру момента, и полный туман в том, что касается реального решения задач экономического роста, стоящих перед ведомством Решетникова. А ведь по новой Конституции теперь именно Госдума утверждает не только премьеров, но и их заместителей и министров.

Конечно, у каждого поколения политиков и государственных деятелей свой язык — это закон смены генераций. Можно вспомнить о лингвистическом конфликте, который довольно долго тлел между премьером Виктором Черномырдиным, типичным советским деятелем, любившим и крепкое словцо, и просвещённым министром финансов Борисом Фёдоровым. Фёдоров постоянно раздражал Виктора Степановича своим специфическим, полным англицизмов языком. И, как в случае с Витте и императором, Черномырдин тут же просил кого-то из присутствующих пояснить, что же министр финансов хотел сказать на самом деле.

Ведь в отличие от дипломата, которому язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, политик должен быть понятен и открыт. Иначе какое может быть к нему доверие? Собственно, и президент, и спикер парламента напомнили эту простую истину.