«У нас смелые планы»: губернатор Севастополя Развожаев о будущем города

Фото: t.me/razvozhaev

Михаил Развожаев

16 марта исполняется 10 лет референдуму о возвращении Крыма в состав России. Крымская весна началась в Севастополе, где тысячи горожан вышли на улицы — защищать свою идентичность. Юбилей на этот раз совпал с новым голосованием — выборами президента РФ. В каких условиях проходит голосование в «городе русской славы»? Сильна ли ностальгия по Русской весне? И как город намерен развиваться в ближайшие годы? Об этом в интервью NEWS.ru рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе люди ждали открытия избирательных участков

— Михаил Владимирович, насколько высок интерес у жителей Севастополя к президентским выборам?

— Все, что необходимо, выполнено максимально эффективно. Все необходимые требования к организации процесса соблюдены. Все участки открылись вовремя. До этого все процедуры тоже были соблюдены: завоз бюллетеней, взятие под охрану, организация центра общественного наблюдения в Доме офицеров флота — это обязательные требования. У нас ведь проходят уже вторые федеральные выборы.

Люди пришли вовремя, некоторые — чуть-чуть пораньше. Буквально 30–20 минут ждали открытия участков и начали голосовать. Кроме того, Севастополь — в числе тех регионов, где еще и организовано дистанционное голосование. Мы тоже второй раз в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участвуем. Порядка 40 тысяч человек, по информации избиркома, зарегистрировались в ДЭГ. Идет это голосование, были небольшие технические проблемы, за которые ответственны федеральные организаторы, но они все преодолевались. На данный момент все работает в штатном режиме.

Что касается вопросов, связанных с откреплением? Приезжие россияне, которые хотели переприкрепиться и проголосовать в Севастополе, завершили эти процедуры своевременно — 11 марта. Словом, все, что необходимо для свободного и открытого волеизъявления севастопольцев и тех, кто по той или иной причине решил голосовать в Севастополе, — создано.

Фото: vk.com/razvozhaev_m Михаил Развожаев с супругой на выборах

Горожане с ностальгией вспоминают дни Русской весны

— Вы были на избирательном участке. Какое настроение у горожан? И вообще: какие надежды они возлагают на жизнь после выборов?

— Я пообщался с людьми. Настроение праздничное, приподнятое, уверенное. Люди идут, в их глазах читается: сейчас сделаю дело, пойду дальше заниматься своими делами, работой. Я был [на избирательном участке в пятницу, 15 марта] до начала рабочего дня. Причем даже возникло ощущение выходного дня.

Мы понимаем, что основное голосование состоится в субботу, потому что 16 марта для Севастополя, для Крыма в целом — день исторический. Это день референдума, в который 10 лет назад завершилась на том этапе Русская весна. Тогда севастопольцы и крымчане приняли решение о воссоединении с Россией. Многие севастопольцы признаются: мы хотим повторения этих эмоций, и мы пойдем на участки, чтобы еще раз испытать это ощущение радости, вернуться эмоционально в тот счастливый день — день «возвращения Крыма домой».

Вот поэтому настроение очень хорошее, и ожидания такие, что мы сейчас подводим итоги. 10 лет — это, может быть, по меркам большой истории и не очень большой срок, но в современной — большой, значимый этап. Очень многое изменилось, люди об этом говорят. И при этом связывают это с голосованием на президентских выборах.

В общем, ощущается надежда на продолжение интенсивного развития Севастополя, которое наблюдали в последнее время.

Как севастопольцы поверили, что государство может о них заботиться

— Какие изменения за 10 лет вы бы назвали самыми важными?

— Самое важное: люди поверили в то, что государство может о них заботиться, что могут строиться детские сады, открываться новые школы, ремонтироваться больницы. Что это не сфера, где каждый выживает как может, а что государство может быть социальным по-настоящему. Это то, чего не было, когда Севастополь и Крым были в составе Украины. Никаких инвестиций в социальную сферу, в дороги, в коммунальную инфраструктуру в принципе не вкладывалось. В основном, только «смывалась» прибыль с того наследия, которое досталось с советских времен.

С тех пор люди поверили, что государство может быть социальным, что может создавать для них новое качество жизни. С этим и связаны ожидания, что это движение, развитие будет продолжено. Вступило в силу огромное социальное законодательство — о различных выплатах, поддержке. Новый пакет мер, о котором недавно во время послания сказал президент Владимир Владимирович. Это совершенно новая уникальная программа.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Развожаев

— Что особенно необходимо Севастополю в сегодня?

— Чтобы уже принятые решения поступательно реализовывались. Нам нужна ритмичная работа правительства РФ, выделение тех средств, которые запланированы. А дальше мы здесь, на месте, выполним все существующие планы. У нас большие планы! Три федеральных проекта реализуются плюс отдельно проекты в сфере здравоохранения, спорта. Планов огромное количество!

Мы сейчас как раз на финальной стадии принятия генерального плана города — до 2046 года. Закладываются еще более амбициозные проекты, в том числе уникальный — соединение северной и южной стороны города через Большую Севастопольскую бухту. Разработчики генплана предложили соединить два берега Севастополя туннелем, который пройдет под бухтой. Очень смелые планы, они изменят облик города, дадут толчок развитию.

«Севастополь для русского человека отождествляется с чем-то святым»

— Вы могли бы вспомнить свои эмоции 10 лет назад? Известно, что вы тогда были далеко от Крыма, вы не были непосредственным участником Русской весны...

— Я в то время работал в Красноярском крае и, как, наверное, все россияне, был просто «за». Я очень люблю Крым, со студенческих времен бывал здесь. Я — историк по образованию, ездил в археологические экспедиции. Остались воспоминания студенческого периода.

Профессионально здесь было интересно очень, здесь совершенно уникальная античная археология, особенно для меня — парня из Сибири. Одно дело, когда ты читаешь книгу, другое — когда ты непосредственно занимаешься раскопками.

Фото: vk.com/razvozhaev_m Михаил Развожаев (в центре)

Естественно, Севастополь всегда для любого россиянина, для любого русского человека отождествлялся с чем-то святым и при этом очень своим, личным. Было безумно обидно, что мы оказались в разных государствах.

Я помню день, когда начались события Русской весны. 23 февраля, День защитника Отечества. Был выходной, и пошли новости по федеральным каналам о событиях в Севастополе. После этого я целые дни проводил при включенном телевизоре, следил, чем же все это закончится. Конечно, надежда теплилась, что должна наступить справедливость. Севастопольцы ведь все сделали, как нужно.

События из Севастополя распространились на весь полуостров, и началось то, что мы и наш президент сегодня называем Русской весной. Для меня это было долгожданное и великое событие. 18 марта в Георгиевском зале подписывался договор о воссоединении, президент выступал со своей знаменитой речью. Помню, я находился совершенно один в помещении, но эту речь я прослушал стоя. Дыхание аж перехватывало! Такая была гордость за страну и за людей, которые это сделали, — прежде всего, за севастопольцев и крымчан.

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