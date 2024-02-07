«У нас интервью?»: Такер Карлсон пошутил над российскими журналистами Карлсон пошутил над российскими журналистами из-за вопроса об интервью с Путиным

Фото: Zuma/TASS

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон, прибывший несколько дней назад в Россию, пошутил над своими коллегами в Москве. Так, ведущий иронично ответил на вопрос об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Мы еще не сделали интервью. Разве у нас будет интервью? — ответил Карлсон корреспонденту РИАН и громко засмеялся.

Американец также уточнил, что намерен выпить кофе. После этого Карлсон сел в автомобиль на парковке отеля и уехал.

Ранее газета The Wall Street Journal предположила, что интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 8 февраля. Ведущий радиошоу Алекс Джонс также сказал, что беседа будет представлена публике в ближайшее время. По его словам, интервью длится два часа.

Радиоведущий добавил, что интервью станет эпичным. Джонс выразил уверенность, что оно войдет в историю. Кроме того, по словам журналиста, все западные цензоры сейчас пребывают в режиме тревоги, так как не хотят, чтобы американцы узнали о происходящем в мире больше, чем им говорят.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил мнение, что интервью Путина нужно разместить на всех онлайн-площадках в РФ, включая соцсети и онлайн-кинотеатры. Он отметил, что в последнем случае стоит опубликовать интервью с лидером страны бесплатно.