Результаты выборов в столичный парламент многим казались сенсационными. Ещё бы! У представителей правящей партии, некогда составлявшей абсолютное большинство Мосгордумы, отныне всего двадцать пять мандатов. Да и то все прошедшие при её поддержке числились независимыми, то есть формально имели право образовать в думе только депутатскую группу, но никак не фракцию.

Однако уже в первые дни работы выяснилось, что для реального контроля за столичным законодательным органом достаточно владеть, что называется, контрольным пакетом. А потому и относительного большинства вполне хватает для того, чтобы сразу провести нужные решения. А потому с ходу была принята поправка, которая разрешила формирование фракции депутатами, которые скрывали свою партийную принадлежность во время своей избирательной кампании.

Без труда был переизбран председателем Мосгордумы и депутат Алексей Шапошников. Причём за него отдали голоса не только проявившиеся единороссы, но и трое формальных оппозиционеров. Ещё два бюллетеня были героически, по-диссидентски испорчены. Надо сказать, что переизбранный председатель является наследственным депутатом. До него трижды в Мосгордуму избирался его отец, в прошлом военный, затем видный функционер правящей партии. Во многом именно отец выстроил политическую карьеру сына, приведя его сначала в молодёжные организации «Единой России», затем помогая избраться муниципалом.

Алексей Шапошников duma.mos.ru

Утверждают, что у семьи Шапошникова были тесные деловые связи с семейством Лужкова — Батуриных, в частности, со страшим братом Елены Николаевны. Но если у Шапошникова-старшего были отработанные связи со старой столичной элитой, то у его сына возникли политико-деловые отношения уже с командой Собянина. В частности, на него, тогда председателя Совета муниципальных образований Москвы, как утверждают, обратила внимание Анастасия Ракова, которая в качестве вице-мэра курировала отношения и с Мосгордумой, и выборы 2014 года. Шапошников-младший представлялся ей возможным мостиком во взаимоотношениях с либеральной частью столичного истеблишмента. И, как поговаривали в кулуарах, именно Ракова поддержала выдвижение Алексея в председатели Мосгордумы вместо старого лужковского кадра, несменяемого Владимира Платонова.

Впрочем, и новый заместитель Шапошникова, Степан Орлов, который заседает в столичном законодательном органе с 26 лет и, видимо, досидит в нём до пенсии, также пользовался покровительством старой столичной администрации. Начал он свою карьеру активиста в Южном округе столицы, из которого вышли подряд три зама Лужкова. Ну, а прежний мэр и на свадьбе Орлова гулял, и детей его крестил.

Несколько неожиданно пост другого заместителя на девятом десятке сохранил режиссёр-коммунист Николай Губенко. Хотя многие ожидали в этой ипостаси увидеть Леонида Зюганова, но, видимо, соображения партийной скромности пока такой шаг сделать КПРФ не позволили.

Характерно другое. При делёжке руководящих постов во вновь образованных комиссиях единороссы опять-таки получили в своё распоряжение основные по значимости структуры. А потому по-прежнему будут контролировать городские финансы, безопасность, социальную сферу, городское коммунальное хозяйство. Всего десять важнейших комиссий. У оппозиции — экология, наука, которая в основном в столице контролируется федеральными структурами. Словом, действительно для продавливания решений достаточно и относительного большинства.

С другой стороны, фракция компартии может быть удобной для властей города, если на них серьёзно нажмёт Центр в целях, например, изъятия больших средств из столичного бюджета в общую мошну. Единороссам активно и публично протестовать будет не с руки, а вот для компартии роль будет вполне подходящей. Правда, уже первые дни работы Мосгордумы показали, что оппозиция пока занимается мелким политиканством, на которое никто толком не обращает внимания. Так, Николай Губенко похвалил Сталина за заботу о детях и молодёжи, яблочник Сергей Митрохин поднял любимую тему политических репрессий. Но их реплики прошли в разделе повестки «Разное». Так что, визгу может быть много, а толку совсем мало.