У сервиса доставки еды «Самокат» случился сбой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Серьезный сбой произошел у сервиса доставки продуктов «Самокат». Пользователи приложения не могут сделать заказы уже больше часа. На стартовом экране приложения сообщается, что ведутся технические работы.

18 марта пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе приложения. При попытке загрузить страницу профиля они получали сообщение: «Не удалось загрузить страницу профиля. Попробуйте перезагрузить страницу».

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также перестали работать у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.

До этого, в начале февраля, пользователи сообщили, что произошел сбой у приложений «Яндекса». Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск». В компании пояснили, что специалисты работают над устранением неполадок.