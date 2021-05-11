Тётя казанского стрелка рассказала о его увлечениях

https://static.news.ru/photo/3228565e-b2a1-11eb-b9fd-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Социальные сети

Подозреваемый в расстреле учеников казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом электроники и всё свободное время проводил за компьютером. Об этом рассказала его родная тётя в интервью «Московскому Комсомольцу».

Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел, — сообщила женщина.

Однако с определённого времени Ильназ перестал посещать учёбу. Почему он так сделал, родственница не понимает.

Что-то случилось, может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может, его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось, — объяснила она.

По словам женщины, ни молодой человек, ни все его родственники не курили и не употребляли алкоголь. А вот с личной жизнью у Ильназа откровенно не складывалось. Да и отношение к родителям после задержания весьма удивило женщину.

Вот мы по телевизору увидели, как он орал после задержания, что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что-то сказал, или компьютер, или секта — это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал, — рассказала тётя стрелка.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек — семеро детей, учительница и женщина, работающая в школе, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее учительница казанского стрелка рассказала о его прошлом.