https://static.news.ru/photo/4f4679bc-6998-11ea-aca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики пообещали, что 19 марта воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, но возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается западный и северо-западный, с порывами до 18 м/с, атмосферное давление — 749 мм ртутного столба при относительной влажности около 50%. Такая неустойчивая погода, предупредили синоптики, может негативно сказываться на самочувствии, поэтому в пасмурные дни стоит больше отдыхать, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что в Москву в выходные придёт резкое похолодание, ожидаются северный ветер и небольшой снег. Он уточнил, что, несмотря на это, погода будет приятной.