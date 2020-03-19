Синоптики пообещали, что 19 марта воздух в столице прогреется до плюс 11 градусов, но возможен небольшой дождь.
Ветер ожидается западный и северо-западный, с порывами до 18 м/с, атмосферное давление — 749 мм ртутного столба при относительной влажности около 50%. Такая неустойчивая погода, предупредили синоптики, может негативно сказываться на самочувствии, поэтому в пасмурные дни стоит больше отдыхать,
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что в Москву в выходные придёт резкое похолодание, ожидаются северный ветер и небольшой снег. Он уточнил, что, несмотря на это, погода будет приятной.
Добавьте наши новости в избранные источники