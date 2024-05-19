Тяжелые штурмы, преступное командование: как идут бои в Волчанске 19 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. Какие успехи в боях под Харьковом 19 мая, почему командование ВСУ считают преступниками, что такое «губы дракона»?

Какие новости с Харьковского направления 19 мая

Telegram-канал Олега Царева сообщает, что «на Харьковском участке наши войска форсировали реку Северский Донец в районе села Старицы и вышли к селу Прилипка, освободили Бугроватку. На противоположном фланге, с востока от Волчанска, наши ведут бои за село Волчанские Хутора. В самом Волчанске ВС РФ оттесняют ВСУ на южную окраину. На другом участке наши военные закрепляются на северных окраинах Липцов, ВСУ подтягивают резервы и контратакуют. Идут тяжелые бои за высоту к востоку от села, с которой просматриваются и Липцы в низине, и район Северной Салтовки в Харькове. ВСУ тянут резервы в соседние Белый Колодезь и Земляной Яр».

По его словам, на Северском, Краснолиманском, Купянском участках крупных изменений нет, российские войска ведут ожесточенные бои с противником.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. ВС РФ поразили живую силу и технику противника, в том числе из состава Иностранного легиона, возле Лукьянцев и Веселого. Пять контратак штурмгрупп врага отражены возле Волчанска, Липцев и Тихого.

Также в районе Волчанска был замечен польский БТР Rosomak, который сразу был атакован российскими войсками.

Почему командование ВСУ — преступники?

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля «преступником» из-за проблем Украины на Харьковском направлении.

«Новый руководитель фронтом генерал Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ] Сырский позволил ему поставить „своих“: [бывшего командующего оперативно-тактической группировкой войск „Харьков“ Юрия] Галушкина, [Андрея] Соколова, [Юрия] Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала в соцсетях Безуглая.

По ее мнению, «Галушкин завалил оборону Харьковщины», а «Луценко пропустил прорыв Очеретино на Покровск и не наказан».

«Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они „всплывают“ снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но. Но! Прошу и призываю сейчас бригады держаться», — добавила нардеп.

Почему ВСУ провалились под Харьковом

Американская газета The New York Times полагает, что ВСУ не смогли сдержать наступление России под Харьковом из-за «скудных» укреплений.

Газета отмечает, что продвижение российских войск в Харьковской области выявило проблемы, с которыми сталкиваются «истощенные» Вооруженные силы Украины. Издание называет наступление России «ошеломительным». По оценке газеты, российские войска имели «огромное преимущество» в артиллерийских снарядах, а также использовали авиацию, для которой работа украинских систем ПВО не стала серьезным препятствием.

Самой большой проблемой для ВСУ NYT называет нехватку солдат. По оценке собеседников, ситуация в Харьковской области «критическая», но «находится под контролем». Неназванные официальные лица Украины заявили NYT, что укрепить районы вблизи границы практически невозможно из-за обстрелов.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Российские силы, пишет NYT, легко смогли преодолеть укрепления — окопы, мины и противотанковые заграждения. Некоторые из них, как отмечают украинские военные, были возведены неправильно или «небрежно».

В Telegram-каналах с началом российского наступления в Харьковской области публикуются фото украинских «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые должны выступать препятствиями для продвижения бронетехники. Российские войска с их использованием выстроили линию обороны в Запорожье и успешно отбили украинское наступление летом-осенью 2023 года. На публикуемых фото украинские «зубы дракона» зачастую свалены в кучу и не выстроены в необходимом порядке. В Сети их прозвали «губами дракона».

Читайте также:

Бои за Волчанск, прорыв в Часове Яре: что происходит в зоне СВО 19 мая

Ходорковский вынес мрачный приговор Украине: новости СВО на вечер 19 мая

Мечтам Киева о новом наступлении предрекли крах: новости СВО на утро 19 мая