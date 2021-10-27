«Ты не слушаешь никого»: Нарусова написала открытое письмо Собчак

Член Совета Федерации РФ от Тувы Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, обратилась с открытым письмом к своей дочери Ксении Собчак. Послание опубликовано в журнале Tatler. Там Нарусова рассказывает о компромиссе, на который она заставила пойти дочь в детстве, даёт оценки деятельности Собчак на шоу «Дом-2» и в ходе президентской кампании 2018 года.

Так, Нарусова вспомнила , что дочь не поставила её в известность, когда начала вести «глуповатые программы» вроде «Блондинка в шоколаде» или «Дом-2».

С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке? — подчеркнула сенатор.

Она также отметила что готова простить дочери злоупотребление обсценной лексикой, которая ей совсем не нравится.

Я помню, как лет в 14 ты краснела до ушей, когда кто-то во дворе слал кого-то в жопу. Сейчас посылаешь по известным мочеполовым адресам публично в своём Instagram, что вызывает взрыв негодования: «Как она так может?» Почему умная и светлая девочка, выросшая в интеллигентной петербургской семье, вдруг ругается матом? Я понимаю природу этого, доченька, — пишет Нарусова.

Также Нарусова вспомнила о компромиссе, на который заставила пойти дочь во время учёбы в начальных классах. Тогда учительница при приёме детей в октябрята сообщила, что теперь они все станут «внучатами Ильича». На это Собчак ответила, что у неё уже есть дедушка Борис и другого ей не надо.

Конечно, мне пришлось объясняться с учительницей: как это так, в семье профессора, доцента, растёт ребенок, который не знает, кто такой Ленин. Не этому мы тебя учили, каюсь. Я тогда очень порадовалась за тебя. При этом нам с папой пришлось сказать, что ты очень правильно поступаешь, не хочешь другого дедушки, но, чтобы учиться в школе и дальше в жизни, нужно совершать некоторые поступки. В том числе вступить в октябрята, — рассказала Нарусова.

Сенатор подчёркивает, что очень гордится своей дочерью, которая «состоялась как личность». Она также отметила, что Ксения — человек с обострённым чувством справедливости, очень преданный в любви и дружбе.

Говорят, что родители, матери хотят видеть в детях какие-то свои несбывшиеся чувства или поступки. Может быть. Но я хочу сказать, что ты поступаешь так, как я в твоём возрасте даже не могла мечтать. То есть, может быть, и хотела, но давила себя. Ты этого не делаешь. Ты идёшь с открытым забралом, невзирая ни на что, не слушая никого, — резюмировала Людмила Нарусова.

Письмо приурочено к юбилею Ксении Собчак: 5 ноября ей исполняется 40 лет.

Ранее Ксения Собчак пошутила по поводу дачи журналиста Владимира Соловьёва на озере Комо в Италии. По её словам, он выбрал виллу именно в Италии из-за высоких цен в Геленджике.