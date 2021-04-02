Twitter оштрафован на 3,2 млн за отказ удалить противоправную информацию

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Мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 3,2 млн рублей. Дело в том, что руководство сервиса отказалось удалять противоправную информацию и тем самым нарушило предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Роскомнадзор требовал от руководства соцсети заблокировать информацию о призывах к несанкционированным митингам несовершеннолетних, однако сервис не выполнил требования РКН. В результате, руководство Twitter оштрафовали по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ».

Сегодня, 2 апреля, суд рассматривает три протокола Роскомнадзора по отношению к соцсетям Facebook и Twitter. По каждому из них сервисам может грозить штраф до 4 млн рублей. Штраф же в 3,2 млн рублей вынесен только по одному протоколу.

Как ранее передавал NEWS.ru, Twitter на территории России может быть заблокирован уже через месяц. Это произойдёт, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию. С таким заявлением во вторник, 16 марта, выступил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Прежде заместитель руководителя РКН утверждал, что ведомство готово принять более жёсткие меры в отношении социальной сети, которая нарушает российское законодательство.