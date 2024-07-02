«Творческий альянс»: Сладков показал работу 132-й бригады и «Ветеранов» Сладков: 132-я бригада и «Ветераны» сдвигают линию фронта к Торецку в ДНР

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

132-я бригада 1-го донецкого армейского корпуса и добровольческая бригада «Ветераны» выдавливают противника и сдвигают линию фронта к Торецку в ДНР, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Журналист опубликовал в своем Telegram-канале кадры совместных штурмовых атак обоих подразделений, на которых видно, что бойцы работают как в лесистой местности, так и в условиях технической и жилой застройки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Альянс 132-й и «Ветеранов» можно назвать сегодня самым творческим, по тем нестандартным тактическим приемам, и обману врага. Пока удается, и это здорово. Конечно, хитрить приходится, когда классика фронт не так быстро двигает, — оценил работу военных Сладков.

Классической тактикой российской армии, по мнению Сладкова, является «море нашего огня», а также продвижение по «мертвым опорным пунктам противника». По оценкам военкора, ВСУ до сих пор «в нокдауне» от того, как их отодвинули от Авдеевки.

Нестандартно, — заключил военкор.

Сладков ранее заявил, что Вооруженные силы России не выводят одновременно всех плененных бойцов ВСУ из Красногоровки, поскольку в этом случае украинские военные откроют огонь по толпе или запустят в нее дрон. В своем канале он привел слова офицера ВС РФ, который заявляет, что российские военные хотели бы осуществить массовый вывод пленных из этого города, расположенного к западу от ДНР, однако противник этого сделать не позволит.