Тверской суд Москвы опроверг информацию об обвинении замдекана ВШЭ Ларичева

Ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении замдекана факультета права ВШЭ Александра Ларичева в Тверской районный суд Москвы не поступало, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что в отношении замдекана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларичева Андрея, работающего начальником управления корпоративного бизнеса в АБ ЗАО «Интерпрогрессбанк», — сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Ранее Следственный комитет по Дагестану обвинил ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова в мошенничестве в особо крупном размере. Стало известно, что обвиняемый незаконно завладел суммой в размере более 90 млн рублей. В данный момент он находится под стражей.

В январе стало известно, что Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом по Подмосковью Николая Пешкова. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)