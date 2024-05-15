«Тут враг 10 лет окапывался»: Сладков о продвижении ВС России под Донецком Сладков связал медленное продвижение ВС РФ под Донецком с закреплением ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины 10 лет окапывались на Донецком направлении, поэтому продвижение российских войск на этом участке фронта идет медленнее, чем на других, поделился мнением военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале, опубликовав кадры из поселка шахты «Трудовская» в Донецке. Он выразил уверенность, что в ближайшее время ВС РФ смогут пробить укрепления противника и продвинуться вглубь. Минобороны РФ информацию военкора не подтверждало.

Донецкий фронт. Тут меньше продвижения вперед, но что вы хотите, тут враг 10 лет окапывался, при разных украинских полках и бригадах, при разных командующих, даже при разных украинских президентах. Ничего, пробьем укрепления и дальше выйдем на простор. На горе ВСУ, — написал он.

При этом, как отметил Сладков, российские войска продолжают штурмовать позиции противника на Харьковском направлении. По его словам, этот участок фронта «свербит в заду каждого украинского солдата». Он отметил, что ситуация для ВСУ осложняется тем, что ВС РФ пробили фронт на Северском направлении и начали обстреливать объекты противника прямо в Харькове.

Часов Яр вроде как далеко, на самом деле это ж тоже ДНР, просто нам, репортерам, приходится добираться аж через Луганск, такова пока обстановка, но она очень скоро поменяется в лучшую для нас сторону. Наши парни под Часовым Яром (десантура, добровольческие бригады) очень жестко по противнику работают, — подчеркнул журналист.

Сладков добавил, что российские войска также прорываются в районе Курахово и Красногоровки. По его словам, там работают 150-я мотострелковая дивизия и 5-я отдельная мотострелковая бригада.

Ранее Сладков заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине ради свободы жить так, как хочет сама страна. По его словам, новые территории не являются целью СВО.