Турпоток по России этим летом превысит 40 млн поездок Решетников: турпоток по России летом 2024 года может достигнуть 42 млн поездок

Туристический поток по России этим летом составит 42 млн поездок, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе селекторного совещания с регионами РФ. По его словам, за январь-февраль соответствующие показатели возросли на 13%. В целом по итогам года ожидается порядка 84 млн поездок, передает ТАСС.

На летний период мы прогнозируем 42 млн поездок За январь-февраль этого года видим опережающий рост — плюс 13%. Наша оценка на этот год порядка 84 млн турпоездок — плюс 8,6%, — заявил Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать на родине по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. Для решения соответствующего вопроса нужно расширить возможности железных дорог, а также уделить особое внимание отделению пассажирских перевозок от грузовых, объяснил глава государства.

Президент также призвал подумать над вопросом расширения пропускной способности железной дороги в сторону Черного и Азовского морей. Отдельно глава государства упомянул необходимость обновления общественного транспорта в Сочи.