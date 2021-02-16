Туроператоры просят МИД не задавать иностранцам 39 вопросов для визы

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Главы Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации и Ассоциации гидов-переводчиков обратились с письмом к зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко и МИД, которое содержит в себе просьбу скорректировать вопросы к иностранным туристам для оформления единой электронной визы.

По данным РБК, авторы письма напоминают об утверждённом МИД составе сведений, которые иностранцы указывают в заявлении на получение визы. Этот состав содержит 39 пунктов, однако, по словам представителей российской туристической отрасли, часть этих пунктов содержит несколько вопросов и общее число их переваливает за 50.

Кроме того, авторы письма полагают, что некоторые вопросы могут спровоцировать недоумение у иностранных гостей. В частности, речь идёт о вопросах, пользуются ли приезжие туристы социальными сетями и мессенджерами, и о предложении прикрепить ссылки на них.

Также в перечне фигурирует вопрос о наличии у человека гражданства других стран и требование указать год получения, номера паспортов и личные идентификационные номера. Ещё один вопрос, вызывающий негативную реакцию представителей отечественной туриндустрии, — о наличии во владении у заявителя недвижимости в РФ с указанием адреса.

Также требуется указать текущее место работы и два предыдущих и все образовательные учреждения, в которых учился заявитель.

Также сомнения вызвали вопросы о намерении представлять интересы или действовать от имени некоммерческих, международных или государственных организаций, о навыках владения оружием, о вовлечённости в вооружённые конфликты, о намерении совершать в РФ террористическую деятельность и участвовать в политической деятельности на территории РФ.

При этом авторы письма отмечают, что такого рода вопросы содержатся в анкете на получение визы в США и в анкете для получения въездной визы в РФ для граждан США, Великобритании, Канады и Грузии, но эти государства не входят в список 52 стран, чьи граждане имеют право на оформление единой электронной визы. В свою очередь, заполняемая россиянами анкета для получения, например, Шенгенской визы подобных вопросов не имеет.

В этой связи представители российской туриндустрии просят правительство скорректировать вопросы, уменьшить их число и упростить их смысловое наполнение, исключить те вопросы, которые могут вызвать резкую негативную реакцию гостей.



В РФ с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Она доступна гражданам 52 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для россиян.