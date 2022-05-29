Туроператоров в России обязали формировать электронную путёвку Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку

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Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании в стране единой информационной системы «Электронная путёвка». Он вступит в силу 1 сентября текущего года. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок, — говорится в тексте документа.

Также там сообщается, что турагент обязан направлять туроператору уведомление о заключении такого договора,. Кроме того, документ определяет порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей, и устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре.

При этом туристам будет предоставлена возможность получить сведения из единой информационной системы «Электронная путёвка», в том числе в целях защиты своих прав.

«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году.