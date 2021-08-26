Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города России

Росавиация разрешила туристическим операторам страны формировать полётную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

На каждый египетский курорт из регионов разрешено по одному рейсу в неделю. Так получается, что из России будет выполняться из регионов 41 еженедельный рейс в Хургаду и 41 еженедельный рейс в Шарм-эль-Шейх.

Вылеты из регионов на курорты Египта разрешены с 27 августа. Регулярные рейсы в Египет возобновились 9 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что в разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен.