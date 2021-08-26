Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города России
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
17:31, 26 августа 2021
Фото: Hazem Gouda/dpa/Global Look Press
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Росавиация разрешила туристическим операторам страны формировать полётную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
На каждый египетский курорт из регионов разрешено по одному рейсу в неделю. Так получается, что из России будет выполняться из регионов 41 еженедельный рейс в Хургаду и 41 еженедельный рейс в Шарм-эль-Шейх.
Вылеты из регионов на курорты Египта разрешены с 27 августа. Регулярные рейсы в Египет возобновились 9 августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что в разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен.
В продаже имеются билеты в город по ценам в 10 раз меньше обычных. Так, билеты в Сочи из Москвы на 24 августа можно купить за 1,5 тысячи рублей в одну сторону, а далее на даты в августе — за 2–2,5 тысячи рублей. В среднем цена составляет около семи — девяти тысяч рублей за билеты в обе стороны, и это в пик сезона. До пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15–20 тысяч рублей туда и обратно. В сентябре средняя цена будет ещё ниже. Долететь до Сочи из Москвы и обратно в начале сентября можно за шесть — семь тысяч рублей в обе стороны.