Зажигательные танцы: как прошел турнир «Кубок Кремля — Гордость России!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!» в Государственном Кремлевском дворце

21 октября в Государственном Кремлевском дворце состоялся международный танцевальный турнир «Кубок Кремля — Гордость России!». В соревновании приняли участие более 100 пар в рамках трех программ: европейские танцы, латино и американский Smooth. Президент Российского танцевального союза Станислав Попов заявил, что в Россию для участия в конкурсе приехали пары из десятка стран, среди которых Киргизия, Казахстан, Китай, Хорватия, Белоруссия, Италия.

В рамках латиноамериканской программы среди профессионалов на паркет вышли 28 танцевальных дуэтов, в том числе серебряные призеры чемпионата мира и Блэкпульского фестиваля 2023 года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, которые победили во всех трех турнирах «Кубка Кремля — Гордость России!». Они заняли первое место на турнире 2023 года. Успех продемонстрировали и другие дуэты, успешно выступившие на Блэкпульском фестивале: Павел Поваляев и Дарья Ченцова, Тимур Юсупов и Валерия Ремина, Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк и другие.

В программе «американский Smooth» были представлены лучшие дуэты России, чемпионы Блэкпульского фестиваля 2022 и 2023 годов: Олег Харламов и Татьяна Кудрявцева, Михаил Ефимов и Дарья Печатникова. Победителями в этой номинации стали Алексей Половников и Ольга Щербина.

В турнире по латиноамериканским танцам среди любителей первое место заняли Таха Бату Чошар и Александра Повзун, которые победили на Блэкпуле в 2022 году в той же номинации. В категории Pro-Am в латиноамериканских и европейских танцах приняли участие 30 дуэтов, добившиеся высоких результатов на турнирах Российского танцевального союза. Выступления танцоров сопровождали оркестры джаз-банд Danceland и группа «Семь ветров».

В состав жюри входили не только представители из России, но и из Италии, Казахстана, Латвии, Эстонии, США и России.

Впервые конкурс «Кубок Кремля — Гордость России!» провели в 2022 году, в нем участвовали более 100 профессионалов и любителей.

Яркие моменты выступления танцоров — в материале NEWS.ru.