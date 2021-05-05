Туристка сломала позвоночник в поезде по дороге в Сочи

https://static.news.ru/photo/31227554-adb6-11eb-aeb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая туристка заработала перелом позвоночника — в поезде на неё упал багаж соседа по купе, сообщает MK.RU.

Женщина ехала из Ростова-на-Дону в один из санаториев Лазаревского района по путёвке. Известно, что пострадавшей 72 года. Пенсионерку прямо с поезда забрали в больницу. Медики диагностировали у женщины ушиб поясничного отдела и компрессионный перелом позвоночника. Ей оказывается медицинская помощь в одной из сочинских больниц. Местные правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что российский учёный Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», получил в СИЗО тяжёлую травму головы. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом височной кости. При этом обстоятельства травмирования исследователя неизвестны. Источник утверждает, что травму Кибальченко получил в психиатрическом стационаре СИЗО.