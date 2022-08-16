Москва и Анкара подписали контракт на поставку второго полка ЗРС С-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРС С-400

Контракт на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы, заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022». Он добавил, что военно-торговое сотрудничество с Турцией проходит согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров президентов двух стран.

Хочу отметить, что соответствующий контрактный документ уже подписан. Он в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. <…> ЗРС С-400 «Триумф» является уникальной системой, — заявил Шугаев.

Сейчас небо на Турцией охраняют российские ЗРС С-400, которые Москва передала Анкаре летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал у своего союзника по НАТО отказаться от сделки, предлагал приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что покупка ЗРС С-400 является внутренним делом страны.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение российской армии начали поступать новейшие ЗРС С-500 «Прометей». С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, в том числе самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров. Кроме того, система может обнаружить и одновременно сбить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет.