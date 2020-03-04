https://static.news.ru/photo/a370b272-5e59-11ea-993e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Анкара не использует проблему нелегальной миграции для оказания давления на Евросоюз. Об этом заявил специальный советник президента Турции Ибрагим Калын.

Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа, — цитирует «Интерфакс» Калына.

Советник заявил, что Анкара не хочет создать искусственный кризис, оказать политическое давление или преследовать собственные интересы. Турция, на территории которой и так уже находятся примерно четыре млн мигрантов, не намерена удерживать кого-либо у себя силой. Калын добавил, что согласно международному праву, Евросоюз должен принимать у себя беженцев.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель посчиталанеприемлемым, что президент Турции давит на Евросоюз посредством беженцев.