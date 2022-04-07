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Турчак прокомментировал заявление Пескова о потерях ВС России

12:59, 08 апреля 2022
Турчак прокомментировал заявление Пескова о потерях ВС России
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Первый зампред Совфеда Андрей Турчак высказался по поводу заявления пресс-секретаря президента России Дмирия Пескова о потерях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. По его словам такое высказывание спикера Кремля порождает вместо ясности массу вопросов.

«Значительные» потери, это какие? А какие «не значительные»? - написал он в своём Telegram-канале.

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