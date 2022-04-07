Турчак прокомментировал заявление Пескова о потерях ВС России

ФСБ России задержала в Ялте причастного к атакам на информационные ресурсы РФ по заданию украинских кураторов. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю. В ведомстве сообщили, что житель Ялты 1993 года рождения вступил в украинское интернет-сообщество для хакерских атак на российские WEB-ресурсы. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы Российской Федерации, — сказано в сообщении. Сообщается, что ялтинец,...