Турчак предложил пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных «Ведомости»: Турчак предложил пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину пересчитывать плату за ЖКУ при временном отсутствии мобилизованных граждан. При этом пересчет предлагается вводить без ограничения сроков таких заявлений и необходимости их повторной подачи. Об этом стало известно газете «Ведомости».

У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной и не может быть взыскана. Соответственно, в отношении этой категории граждан требуется иное регулирование вопроса, — написал Турчак в письме на имя Файзуллина, которое оказалось в распоряжении газеты.

В этой связи представитель ЕР предлагает уточнить порядок перерасчета платы за коммунальные услуги «при временном отсутствии потребителя и применения их для граждан, призванных на службу по мобилизации».

При этом заявление от одиноко проживающего мобилизованного достаточно будет подать один раз, оно будет действовать на протяжении всего срока службы.

Перерасчет оплаты при этом производится за весь период нахождения на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления, — сообщает издание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Так, сообщалось, что супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Кроме того, всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.