https://static.news.ru/photo/f64bd640-6dc5-11ea-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Essity, которая является производителем туалетной бумаги Zewa, не планирует рассматривать вопрос повышения цен до мая. Вместе с тем там отметили, что общая экономическая ситуация в мире, а также ослабление рубля и импортное сырьё «напрямую оказывает влияние на стоимость продукции».

По данным Essity, за последние две недели сегмент потребительских товаров показал спрос на 30–40% выше ожидаемого. Спрос «связан с информационной повесткой в стране и в мире», поэтому в течение апреля, когда потребители запасутся продукцией, он будет снижаться.

Мы работаем над тем, чтобы все заказы были обработаны, но в связи с ограниченной мощностью не гарантируем удовлетворения всего спроса, — цитирует ТАСС сообщение компании.

В целом в сегменте профессиональной гигиены производители зарегистрировали увеличение продаж на 10%. Однако общего объёма производимой туалетной бумаги на российском рынке достаточно даже в случае сохранения спроса на эту категорию товаров.

Ранее, как писал NEWS.ru, дерматолог Ирина Скорогудаева предупредила, что туалетная бумага может стать причиной воспаления, геморроя и даже онкологических заболеваний. Она посоветовала покупать бумагу без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков.