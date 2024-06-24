Ту-214: когда полетит новый российский лайнер?

Фото: NEWS.ru

Ту-214

После ухода из России авиастроительных гигантов Boeing и Airbus некоторое время казалось, что отечественный лайнер Ту-214 имеет все шансы вернуться в российское небо. Однако как был этот самолет многострадальным 30 лет назад, так и остается таковым до сих пор.

«Аэрофлот» против Ту-214

По заявлению пресс-службы Ростеха, до 2027 года Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова выпустит 13 среднемагистральных Ту-214: в текущем году «с нуля» строится один самолет и второй серьезно модернизируется, в 2025 году построят четыре лайнера и в 2026-м — семь.

И, честно говоря, такие объемы выпуска не позволяют назвать Ту-214 серийным самолетом. Справедливее называть его мелкосерийным. А это означает, что российским авиакомпаниям он вряд ли будет интересен, что и подтвердил недавно генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, заявивший на Петербургском международном экономическом форуме о том, что крупнейшая и старейшая российская авиакомпания хочет отказаться от ранее заказанных 40 штук Ту-214.

Намерение это вызвано сроком «сдвига» поставок самолетов, что не устраивает «Аэрофлот». И хотя это всего лишь намерение, а не официальный отказ, понятно, что такие заявления не идут на пользу Ту-214, который остается самолетом с несчастливой судьбой.

Фото: NEWS.ru Ту-214

Лихие 90-е

Ту-204/214 угораздило не вовремя родиться. Разработанный как преемник Ту-154, он мог стать одним из самых массовых советских лайнеров, но первый полет он совершил только в 1989 году, когда до распада СССР оставались считаные месяцы. В девяностые годы на российский авиарынок хлынули как новые, так и подержанные иностранные самолеты, конкурировать с которыми было крайне нелегко.

Ту-204/214 должен был выпускаться сотнями штук, но до 2024 года этих лайнеров выпущено лишь около 90 машин. Ситуацию могли исправить договоренности с Ираном, который хотел не только купить Ту-204, но и начать производство этих самолетов по лицензии.

Однако дальше декларации о намерениях дело не пошло — путь Ту-204 в иранское небо закрыли американские «партнеры», запретившие продавать иранцам самолеты с двигателями ПС-90А2, в которых использовались американские технологии. Это привело к тому, что в последние годы Ту-204/214 эксплуатировался исключительно в госструктурах, а российские авиакомпании от него отказались в пользу западной авиатехники.

Условия тепличные, но самолета все нет

Надежда забрезжила в 2022 году, когда против России были введены санкции, что привело к уходу с российского авиарынка Boeing и Airbus. Казалось, что Ту-214 получил шанс на второе рождение, тем более этот самолет имел наименьший процент иностранных комплектующих и полностью импортозаместить его можно было достаточно оперативно.

Попутно «тушка» осталась вообще без конкурентов: МС-21 как не выпускался в 2022 году, так не выпускается и до сих пор, а западные авиалайнеры больше в Россию не поставляются. Однако даже в таких тепличных условиях Ту-214 не пошел в производство, а российские авиакомпании предпочитают «донашивать» свои Boeing и Airbus.

Понятно, что эта ситуация не вполне нормальная, особенно в свете нынешних реалий. И не исключено, что решение по Ту-214 еще будет приниматься на самом верху. Впрочем, даже при положительном решении самолет вряд ли станет выпускаться массово. Главным образом потому, что все усилия российской авиаотрасли сосредоточены на доведении до ума МС-21, с которым связывают свое будущее практически все отечественные авиакомпании. И который имеет хороший экспортный потенциал.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Михаил Мишустин во время осмотра самолета Ту-214 в рамках посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова

Пока не появится МС-21

Вот почему Ту-214 даже при сверхблагоприятном для него стечении обстоятельств в лучшем случае сможет стать лишь самолетом «переходного периода». Грубо говоря, у него есть несколько лет, чтобы авиакомпании могли безболезненно совершить переход от Boeing и Airbus к МС-21.

Тем более что сроки запуска последнего в серийное производство постоянно сдвигаются, а западная авиатехника неотвратимо вырабатывает свой ресурс. Уже сейчас многие авиакомпании прибегают к «каннибализации». То есть снимают запчасти с одних самолетов и ставят на другие. При этом даже неспециалисту ясно, что «каннибализация» — это путь в никуда и долго такой «сервис» продолжаться не может.

Так что Ту-214 имеет шанс пусть ненадолго и с опозданием в 30 лет, но стать главным авиалайнером страны. Ровно до тех пор, пока не будет закончена многолетняя эпопея создания МС-21.

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