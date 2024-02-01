Трюк российского каскадера с самолетом покорил рэпера 50 Cent Каскадер из России Чеботарев едет в США после того, как его трюк заметил 50 Cent

Фото: Terje Dokken/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер 50 Cent

Российский каскадер Евгений Чеботарев из Ростова-на-Дону объявил о намерении покорить Голливуд. На это решение его побудил американский рэпер 50 Cent, который у себя в соцсетях опубликовал видео с одним из самых опасных трюков в исполнении россиянина, передает SHOT, пообщавшийся с ним.

Что заставляет делать людей такое ***, как этот парень, WTF, LOL, — написал 50 Cent у себя в соцсетях под роликом, сообщает издание.

Речь идет о видео с трюком, где Чеботарев сначала проехался на крыше авто, а после перепрыгнул самолет. Публикацию музыканта посмотрели более 11 млн раз. Евгений Чеботарев, заметив такой успех, заявил, что его работы широко известны в США и на них часто обращают внимание звезды.

Он также добавил, что ему нередко поступают различные предложения от западных специалистов и артистов, поэтому он решил, что пора действовать. Россиянин намерен сделать американскую визу.

Ранее сообщалось о причине смерти российского актера и каскадера Александра Захаренкова, снимавшегося со звездами Голливуда Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером. Артист ушел из жизни из-за инсульта, ему было всего 38 лет.