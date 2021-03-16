Трутнев назвал сроки начала работы единой дальневосточной авиакомпании

https://static.news.ru/photo/a07d617a-86d8-11eb-96ce-96000091f725_660.jpg Аврора Фото: Фото: Instagram/aurora.airlines

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна приступить к работе в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, компания уже распределила между всеми дальневосточными субъектами РФ по 5% акций.

Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Ещё раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться, — цитирует полпреда ТАСС.

Как уточнил Юрий Трутнев, создание единой дальневосточной авиакомпании он обсудил с руководством Минвостокразвития и авиакомпании «Аврора» 16 марта.

По словам вице-премьера, на текущую операционную деятельность объединённой компании на 2021 год необходима дополнительная субсидия в размере 3,5 миллиарда рублей. Об этом известно премьер-министру Михаилу Мишустину. Он пока не озвучил своё решение, однако Трутнев не сомневается в положительном результате.

Сказать честно, я думаю, что деньги в таком объёме для субсидирования начала работы компании мы найдем, — признался он.

В свою очередь, глава Минвостокразвития сообщил, что работа по созданию маршрутной сети новой единой компании должна быть завершена в конце марта, ключевые маршруты уже определены, соответствующая заявка согласована с Минтрансом.

Внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на дальнем Востоке в декабре 2019 года поручил по итогам совещания с правительством президент РФ Владимир Путин. Данный проект включен в нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года.

Предполагается, что Сахалинская область будет владеть 5% минус одна акция новой компании. Остальным регионам ДФО отойдёт по 5% акций. Так называемая «золотая акция» останется у Минвостокразвития, которое будет обеспечивать государственный контроль над деятельностью АО для обеспечения всем жителям округа равноправного доступа к услугам авиакомпании.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый. Об этом он заявил во время совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.