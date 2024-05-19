SHAMAN без трусов, разгадка пирамид, ВС РФ под Харьковом: что будет дальше

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объяснил, почему не носит нижнее белье, ученые раскрыли загадку строительства египетских пирамид, военный корреспондент Александр Коц рассказал о перспективах ВС РФ на Харьковском направлении — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что не так с трусами? Отвечает SHAMAN

Певец SHAMAN признался, что не носит нижнее белье. По его мнению, в этом элементе одежды нет смысла, поэтому в его гардеробе его «нет и никогда не было», пояснил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь».

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал певец.

При этом, по его словам, иногда во время концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и «похулиганить».

«На сцену летели не только майки… не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые… Трусы. Женские», — добавил SHAMAN.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Артист отметил, что забирает себе такие презенты. Он иронично сказал, что хозяйке белья оно еще может понадобиться.

«А вдруг хозяйка обратно их захотела бы себе вернуть? Как потом домой идти?» — пошутил Дронов.

Также эстрадный певец в интервью РЕН ТВ сравнил себя с многослойным пирогом после создания нового клипа на песню «Любимая женщина». По его словам, ролик наполнен страстью, яркими образами и «здоровой самоиронией». В кадре также мелькают строчки из текста, которые могут стать шпаргалкой для признающихся в любви мужчин, отметили журналисты.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдет в моем творчестве что-то на свой особый вкус», — пояснил SHAMAN.

SHAMAN отметил, что предстал в разных образах в клипе, и предложил поклонницам выбрать, «какой им больше нравится». Ярослав поет о любви на фоне букетов роз, красных воздушных шаров и посылает поклонницам воздушные поцелуи.

Тем временем рок-музыкант, бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов рассказал на церемонии награждения лауреатов премии Минобороны в области культуры и искусства за 2023 год, что расплакался, услышав песню SHAMAN «Встанем». По его словам, которые приводит MK.RU, всплеск популярности патриотических песен будет только расти, несмотря на существующие обвинения некоторых исполнителей в конъюнктуре.

«Говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать SHAMAN. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню „Встанем“, у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем», — подчеркнул Кипелов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Секрет строительства египетских пирамид раскрыт

Ученые обнаружили иссохший рукав реки Нил, который объясняет строительство пирамид, сообщает издание Nature. В настоящий момент комплекс грандиозных строений в Египте находится в нескольких десятках километров от водоема, однако ранее он был гораздо ближе.

Изыскания ученых подтвердили спутниковые изображения и геологические данные. Согласно им, иссохший приток Нила использовался в течение многих лет для транспортировки стройматериалов. Исследователи назвали его ветвью Ахрамата.

Они считают, что находка поможет объяснить, почему пирамиды были построены в конкретном месте. Также исследователи предположили, что Нил «склонен к миграции». Из-за этого люди вынуждены были переезжать вслед за рекой.

«С начала эпохи фараонов река Нил играла фундаментальную роль в быстром росте и экспансии египетской цивилизации. Служа им спасательным кругом в условиях преимущественно засушливого ландшафта, Нил обеспечивал их жизнедеятельностью и функционировал как главный водный коридор, позволяющий перевозить товары и строительные материалы. По этой причине большинство ключевых городов и памятников находились в непосредственной близости от берегов Нила и его периферийных рукавов», — отметили исследователи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что России принесет наступление на Харьковском направлении

Наступление Вооруженных сил России в Харьковской области позволит армии продвинуться и на других направлениях СВО, заявил в эфире радиостанции KP.RU военный корреспондент Александр Коц. По его словам, сегодня украинские войска активно перебрасывают силы и средства на данный участок. В связи с этим у них может возникнуть нехватка на других направлениях, считает Коц.

«То, что происходит сейчас на Харьковском направлении, и та переброска сил и средств, которую производит Украина, они позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее. То есть Харьковская операция может играть роль некоего громоотвода, с помощью которого мы начнем рвать на других направлениях», — предположил военкор.

Коц обратил внимание на то, что из-за продвижения российских войск в Харьковской области украинские войска перебрасывают туда подразделения из Херсона, Запорожья и Часова Яра. При этом с резервами у противника все «не очень хорошо», отметил военкор.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Я не думаю, что сейчас мы рассчитываем очень быстро выйти к Харькову и взять Харьков. Мне кажется, что это все-таки перспектива не ближайших дней, а, может быть, даже недель. Можно вспомнить, сколько мы брали ту же Авдеевку, а она на порядок меньше, чем Харьков. <...> Мы сейчас на протяжении недели пытаемся окружить Волчанск, и пока мы заняли северные районы этого города, и хорошее продвижение идет к западу — то есть мы начинаем вот так огибать. Но взятие Волчанска грозит очень многими проблемами украинским войскам, которые стоят в этой ложбине между Северским Донцом и речкой Оскол», — добавил журналист.

Telegram-канал «Военная хроника» также сообщил, что Вооруженные силы Украины направили к Волчанску в Харьковской области дополнительные подразделения. В каком количестве стягивается подкрепление, не уточняется.

«Постепенно появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ», — указали авторы.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Противник все активнее применяет штурмовую авиацию. За сутки наша ПВО уничтожила четыре управляемые авиабомбы. И две авиационные ракеты», — уточнил журналист.

Что касается ситуации в Липцах, продолжил военкор, ВСУ создали очаговую оборону на высотах. По мнению Сладкова, ВС РФ остается только занять эти высоты. В Волчанске украинская армия отступает из-за страха попасть в окружение, добавил корреспондент. По его данным, большая часть территорий населенного пункта находится под контролем армии России.

Китайское издание Sohu в свою очередь написало, что продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева. Аналитики считают, что президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.

В материале отмечается, что Харьков, второй по величине украинский город, имеет огромное стратегическое и символическое значение. Если город перейдет под контроль ВС РФ, Украина окажется еще в более тяжелом положении.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Авторы статьи считают, что украинская армия приняла новые меры, заранее подготовившись к наихудшему исходу событий. Именно с этим связана переброска резервов в Киев. Зеленский решил заранее усилить оборону Киева, чтобы избежать ситуации, когда российские войска окажутся «у ворот». Тем не менее украинцы не хотят сдаваться, но и победить им не под силу, считают журналисты.

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube высказал мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях специальной военной операции.

«Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений», — заявил Меркурис.

Британский эксперт добавил, что потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%. Кроме того, командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать элитные бригады с одного направления на другое. Это еще больше истощает эти части, отметил Меркурис.

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