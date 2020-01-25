Тело мёртвой лошади обнаружили на улице Малая Никитская в Москве. Выяснилось, что животное погибло от удара током. Об этом
В Москве на Малой Никитской улице током убило лошадь. По предварительным данным, это могло произойти в результате удара током от оголённого провода, — привёл сообщение правоохранительных органов ТАСС.
Отмечается, что лошадь находилась возле фонарного столба, где произошло замыкание высоковольтного кабеля.
Владелец лошади не пострадал,
Подробности происшествия выясняются.
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