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Тело мёртвой лошади обнаружили на улице Малая Никитская в Москве. Выяснилось, что животное погибло от удара током. Об этом сообщил ТАСС.

В Москве на Малой Никитской улице током убило лошадь. По предварительным данным, это могло произойти в результате удара током от оголённого провода, — привёл сообщение правоохранительных органов ТАСС.

Отмечается, что лошадь находилась возле фонарного столба, где произошло замыкание высоковольтного кабеля.

Владелец лошади не пострадал, отмечает газета «Известия».

Подробности происшествия выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что хозяин мини-зоопарка на Украине бросил более 40 животных без еды. В результате от голода умер конь.

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