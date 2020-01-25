Фото: Alexas_Fotos /pixabay.com

Журналист Владимир Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз».

Телеведущий вспомнил, как к нему приехал в гости его родившийся в Германии внук и спросил, почему у дороги стоит кривой столб. Познер признался, что привык к таким видам, поэтому не...