Трудовых мигрантов могут обязать сдавать экзамены на говорение Институт русского языка предложил проверять мигрантов на понимание русской речи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экзамены для приезжающих в Россию трудовых мигрантов при получении вида на жительство или гражданства следует пересмотреть, иностранцы должны понимать русскую речь, рассказала в интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская. По ее словам, это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе.

Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде, — уверена ректор Института имени Пушкина.

Она добавила, что сам тест на знание языка не вызывает вопросов. Однако необходимо поднять минимальное число баллов, необходимое для его сдачи, с нынешних 50 баллов из 100 до 80 из 100.

Ранее Минцифры предложило ужесточить условия для трудовых мигрантов и лиц без гражданства, покупающих сим-карты российских операторов. Согласно проекту, иностранцы смогут приобретать их только при личном посещении салонов связи, а также после регистрации на «Госуслугах» с применением биометрии.