Трудности воспитания. Зачем подростки глумятся над Вечным огнем?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот уже в течение нескольких лет в молодежной среде нарастает нездоровая тенденция по совершению поступков, сомнительных с точки зрения общественной морали. Жажда скорой славы в глазах ровесников толкает подростков не просто на идиотские поступки, но даже на преступления. Как правило, мы узнаем о них после того, как малолетки хвастаются своими «подвигами» в соцсетях. Их не останавливает даже то, что именно по таким роликам их вычисляют органы правопорядка.

И уже верхом откровенного хамства и глупости можно назвать подобные поступки, совершенные лицами, у которых есть проблемы с законом. Как, например, у троих подростков-мигрантов, потушивших 10 декабря снегом Вечный огонь в городе Красное Село под Санкт-Петербургом. Велика вероятность, что по ходатайству МВД их вместе с родителями ожидает депортация.

В ноябре случай осквернения Вечного огня произошел и в Норильске. В начале декабря в Саратове свою «доблесть» у мемориала тоже продемонстрировали мигранты. На подобные выходки в своем Telegram-канале резко отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали». Но не факт, что сами родители знают историю России и те «нравственные ориентиры», о которых упомянул депутат.

Надо спортом заниматься

Особенно больно и неприятно, когда над памятью предков в твоей стране глумятся приезжие. Каждому такому «герою» хочется немедленно посоветовать: «Чемодан, вокзал...».

Однако проблема ничуть не ограничивается темой мигрантов. Хотя бы потому, что и наши малолетние соотечественники не раз «самовыражались» у Вечного огня настолько, насколько хватало фантазии.

Фото: t.me/spb_police78

В этом возрасте особо сильна потребность в самовыражении, равно как и в самореализации. Отлично, если в семье эту неудержимую энергию родителям удастся направить в нужное русло. Но трудно недооценивать и влияния самой подростковой среды. И если когда-то доблестью считались поступки, основанные на честности и порядочности, то сегодня на это годится любой аморальный.

В советское время детская и юношеская потребность в самореализации находила выход в спорте. Трудно поверить, но бесплатные спортивные секции были в каждой школе, в каждом дворе. Сегодня об этом можно только мечтать. Вдобавок отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, снизило интерес к спорту даже на зрительском уровне, не говоря уже о желании заняться каким-нибудь видом.

Свои не лучше

И, конечно же, следует с горечью признать, что на сегодня так и не удалось преодолеть последствия полного провала в патриотическом и нравственном воспитании детей. Этот вакуум, образовавшийся в 90-е годы, так не удалось заполнить чем-либо внятным и системным. Волонтерское движение, охватившее часть юношей и девушек, не носит всеобщего характера.

Между тем на наших глазах родилось целое поколение фронтовиков, Героев России и кавалеров орденов Мужества. Во время своих отпусков они приезжают домой на побывку. Чего проще пригласить участника СВО на урок мужества в местную школу. Это зависит только от инициативы педагога или директора.

Вот и шляются беспризорные дети при живых родителях и ищут приключения на свои и родительские головы. И рано или поздно найдут, можете не сомневаться. Во-первых, потому, что статью «об осквернении символов воинской славы» (ст. 243.4 УК РФ) никто не отменял. Санкции за подобные деяния предусматривают до 5 лет лишения свободы.

А во-вторых, если по-прежнему патриотическое воспитание детей с самого раннего возраста не станет первостепенной задачей государства, то нам еще не раз придется возмущаться, как наши дети плюют в прямом и переносном смысле на могилы предков.

Читайте также:

Аллу Пугачеву можно сравнить с валаамовой ослицей. И вот почему

Господа, учите русский: песня «Мой мармеладный» это доказала

Помпео и дети: кандидат в президенты США вычистит из школ «всякую дрянь»

Живем ли мы в «матрице»: итоги исследования, что говорят законы физики