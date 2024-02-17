Тромб Навального, пенсия Лолиты, Пугачева против SHAMAN: что будет дальше

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Лечащий врач Алексея Навального Александр Полупан счел версию смерти оппозиционера от тромбоэмболии неправомочной, оставшаяся без концертов певица Лолита раскрыла размер пенсии, исполнительница Вика Цыганова рассказала о провальном сотрудничестве SHAMAN с Аллой Пугачевой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что врач Навального думает о причине смерти оппозиционера?

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил политика в августе 2020 года, считает, что версия о смерти оппозиционера Алексея Навального от тромбоэмболии неправомочна, причину смерти можно установить только по результатам вскрытия. Он пояснил, что осматривал Навального и не обнаружил у него никаких рисков для образования тромбоэмболии. По его словам, в настоящее время в публичном доступе нет никакой медицинской информации, которую можно проанализировать.

«То, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал (в 2020 году. — NEWS.ru)», — сказал он.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом RT со ссылкой на заключение судмедэкспертов написал, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный

Врачи Лабытнангской городской больницы сообщили «Интерфаксу», что медики пытались реанимировать Навального более получаса. Они отметили, что время в пути у скорой заняло меньше семи минут. Когда они прибыли к осужденному, ему уже оказывали помощь врачи колонии.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева предположила, что здоровье Навального подорвало частое пребывание в штрафном изоляторе. Правозащитница призвала провести тщательное расследование его смерти.

Аналогичную точку зрения высказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он предположил, что смерть Навального является следствием 27-го по счету срока в ШИЗО. Журналист считает, что тромбоэмболия, от которой, по информации СМИ, умер политик, могла развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.

В смерть Навального отказалась верить его мать Людмила. Женщина не захотела принимать соболезнования в связи со смертью сына, отметив, что видела его 12 февраля и он чувствовал себя хорошо.

О хорошем самочувствии Навального накануне смерти ранее сообщили в Ковровском горсуде во Владимирской области. Там пояснили, что 15 февраля он принимал участие в заседании и все было в порядке.

В свою очередь супруга политика Юлия Навальная, выступая с речью на Мюнхенской конференции, также заявила, что не знает, может ли верить сообщениям о смерти мужа. Она также дала понять, что готова вернуться в Россию.

«Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России», — сказала она журналистам.

23,8 тысячи рублей за 30 лет на сцене: что Лолита рассказала о своей пенсии

Оставшаяся без концертов в России певица Лолита Милявская рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Артистка отметила, что также получает надбавку к выплатам от властей Москвы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — заявила Лолита.

В беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко отметил, что Лолита может пойти на принцип и распрощаться с карьерой. По его словам, певица не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

Певица говорила, что ей не за что извиняться, и неоднократно призывала поклонников принимать ее такой, какая она есть, указал Рудченко. В то же время он выразил надежду, что Лолита пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая и примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она, может, пойдет на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — сказал продюсер.

Telegram-канал SHOT 13 февраля сообщил, что в России отменили юбилейный тур Лолиты. По данным источника, этого добились общественники, возмущенные ее участием в «голой» вечеринке Ивлеевой. Канал уточняет, что зрителей о возврате билетов проинформируют в ближайшее время. Организаторы уже официально объявили об отмене выступлений артистки 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге. Вскоре отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске.

В январе были отменены все 10 подмосковных концертов певицы. Об этом заявила она сама, уточнив, что мероприятия планировались в рамках юбилейного тура в феврале. Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево, Раменском и других городах. Все площадки уже разместили информацию об отмене концертов на своих сайтах.

Кроме того, Лолиту вырезали из ряда новогодних программ. В частности, артистку убрали из эфиров ВГТРК и Первого канала, а ее выступление на «Зимнем Show» не состоялось.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Милявская лишилась около 25 млн рублей из-за отмены концертов после скандала с участием в «голой» вечеринке. По его словам, в среднем за одно выступление артистка зарабатывает от 3 до 5 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия», — отметил он.

В то же время звездный адвокат Сергей Жорин признался, что его беспокоит и расстраивает ситуация с Лолитой, у которой пытаются отменить юбилейный концерт. Жорин отметил, что Филипп Киркоров уже появляется на телевидении в шоу «Маска», в то время как Лолита страдает.

«Расстраивает, что в данном случае происходит травля людей, которые этого не заслуживают. Лично меня беспокоит Лолита, в отношении которой, к сожалению, происходят определенные действия. Пытаются запретить ее юбилейный концерт. Это неправильно, расстраивает. Это перебор», — сказал юрист.

Как Пугачева мешала SHAMAN пробиться на большую сцену?

Певица Вика Цыганова заявила, что исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу не нашел подходящего продюсера. По ее мнению, самым неудачным опытом для музыканта оказалась работа с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его песни.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте. — NEWS.ru) с ним пела, и сама Пугачева <...>. Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — считает Цыганова.

Также звезда отечественного кинематографа Иван Охлобыстин ранее сообщил, что является поклонником таланта SHAMAN и знал исполнителя еще до того, как тот обрел всероссийскую славу. Актер признался, что когда-то Пугачева пыталась помешать Дронову пробиться на сцену. По его словам, в 2013 году Примадонна возглавляла жюри музыкального шоу «Фактор А» и преградила певцу путь к победе.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

«Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — вспомнил актер.

При этом Охлобыстин добавил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» открыто восторгалась вокальными данными и талантом SHAMAN. Но тем не менее артистка не позволила ему победить, резюмировал режиссер.

Дронов долгое время бойкотировался звездами российской эстрады, однако некоторые селебрити заговорили о готовности спеть с ним дуэтом. Российский рэпер Леша Свик пошутил над отказывающимися выступать с SHAMAN артистами фразой «Они еще в стране?» Исполнитель признался, что, если бы ему довелось спеть вместе с Дроновым, «это была бы весьма интересная история». Кроме того, Свик высоко оценил профессиональные данные исполнителя хита «Я русский».

«Это была бы, наверное, весьма интересная история. Кто отказывается? Покажите мне этих людей. Они еще в стране? У пацана как минимум очень крутой голос, очень крутые вокальные данные. И не соглашаться с этим было бы странно и глупо, наверное», — заявил Свик.

Певица Ольга Серябкина тоже заявила, что спела бы дуэтом с SHAMAN. Как и Свик, звезда отметила «потрясающее вокальное мастерство» музыканта. Артистка призналась, что впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с Дроновым, и сочла это за клише.

«Я впервые о таком слышу и не реагирую на какие-то клише. Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает», — объяснила певица.

Сам Дронов рассказал, что не слышал об объявленном ему бойкоте. По его словам, он в нормальных отношениях со всеми коллегами и никогда не оказывался в конфликтных ситуациях с ними.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Серьезно? Не слышал о таком. Каким номером я выйду на сцену, мне совершенно без разницы. Главное, что люди, которые ждут моих песен, их услышат. Что касается конфликтных ситуаций — никогда с ними не сталкивался. С кем-то из артистов мы дружим, а со всеми другими коллегами у меня нормальные рабочие отношения», — рассказал SHAMAN.

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