Трое погибших в ДНР, атака на аэродром в Туле: как ВСУ атакуют РФ 30 января

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. За ночь регионы РФ пытались атаковать больше 20 украинских беспилотников, все их удалось уничтожить или перехватить. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов погибли три человека. В Белгородской области зафиксировали больше 130 прилетов из артиллерии, минометов и гранатометов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ пытались добраться до Ярославля

Сразу несколько беспилотников накануне пытались атаковать Ярославскую область, сообщил Telegram-канал SHOT. Чтобы обмануть российские средства ПВО дроны шли на крайне низких высотах вдоль русел рек.

Они летели из Черниговской области через Смоленскую область. В сторону Ярославля БПЛА повернули под Угличем. Дальность их полета составляла 900 километров, из-за технических неполадок они задевали деревья, в итоге попадали в лесах и на реках.

До цели долетел только один: его обезвредили средствами РЭБ, в итоге он рухнул рядом с установкой гидрокрекинга на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Дрон нес на себе взрывное устройство, его обезвредили.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press «Панцирь-С»

Беспилотник упал на крышу нежилой постройки в Калуге

29 января украинские дроны совершили налеты и на другие регионы РФ, отчиталось Минобороны РФ. Всего над территорией страны уничтожили или перехватили 21 беспилотник, один из которых — над Калужской областью.

«Сегодня утром на окраине г. Калуги средствами ПВО был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет», — прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как утверждает Telegram-канал Baza, сбитый дрон направлялся в сторону нефтебазы «Калуганефтепродукт».

Три украинских дрона сбили над Брянской областью

За последние сутки беспилотники ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область. Первый БПЛА сбили накануне вечером над территорией Жуковского района.

«Около 21:50 мск <...> дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Еще два БПЛА ликвидировали 29 января в районе полуночи и утром 30 января. Их сбили над Трубчевским и Навлинским районами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 «Тунгуска-М1»

Три человека погибли и 16 пострадали при атаках на ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 19 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 26).

На Донецком направлении украинские войска совершили 12 обстрелов, на Горловском — шесть, а на Ясиноватском — один. По региону выпущено 57 боеприпасов. Повреждения получили десять жилых домов и семь инфраструктурных объектов.

ВСУ вели огонь в том числе из РСЗО «Град». Под ударами оказались Республиканский центр последипломного образования специалистов здравоохранения, НИИ «Автоматгормаш имени Антипова», торговый центр «Галактика» в Донецке, Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в поселке Никольское.

В результате украинских атак погибли три мирных жителя. 16 человек получили ранения, шестеро из них — сотрудники коммунальных служб, они подорвались на минах типа «Колокольчик» в Горловке.

«Сегодня в результате массированного обстрела со стороны ВФУ территории республики погибли три мирных жителя, 16 человек получили ранения. Трое мужчин погибли при обстреле Калининского района Донецка», — прокомментировал обстрелы глава ДНР Денис Пушилин.

БПЛА пытался атаковать аэродром в Туле

Утром 30 января украинский беспилотник попытался совершить атаку на аэродром Клоково в Туле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Минобороны РФ действительно сообщало об уничтожении БПЛА в Тульской области, однако его цель не уточнялась.

По данным канала, дрон сбили средствами ПВО на подлете к объекту. Обошлось без повреждений инфраструктуры.

ВСУ обстреляли два села Курской области

В понедельник под обстрел попало село Свердликово в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получили шесть жилых домов, один автомобиль и два соцобъекта, перебиты оказались линии газо- и электроснабжения. Никто из местных жителей не пострадал.

Позже в этот же день под огнем ВСУ оказалось село Троицкое в Кореневском районе. Населенный пункт частично остался без света, повреждения получили два жилых дома и один автомобиль. Жертв и пострадавших нет.

11 беспилотников пытались атаковать Крым ночью

В ночь на 30 января российские средства ПВО уничтожили или перехватили над Крымом 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по меньшей мере один БПЛА сбили в районе Бельбека. Обошлось без последствий на земле.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Больше 130 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 133 снаряда из артиллерии, минометов и гранатометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Щетиновке, пограничном пункте «Нехотеевка», Богун-Городке, Долгом, Новопетровке, Мокрой Орловке, Сподарюшине и Белянке.

В Мокрой Орловке в результате обстрела повреждения получили два частных жилых дома и газопровод. Пострадала местная жительница: у нее выявили порезы на лице и руках, при этом госпитализация ей не потребовалась.

Также ВСУ атаковали регион с помощью восьми дронов-камикадзе. Их прилеты зафиксировали в Октябрьском, Долгом, Тишанке и КПП «Нехотеевка». Повреждения получили два частных жилых дома в Октябрьском, экскаватор и автомобиль — в Долгом, автомобиль и газопровод — в Тишанке.

Несколько воздушных целей удалось сбить на подлете к Головчино и Новостроевке-Первой. Повреждения получил один жилой дом. Еще два БПЛА посадили, а затем обезвредили в Глотово и Новостроевке-Второй.

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