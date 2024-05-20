Три региона оказались под угрозой: как ВСУ атакуют Россию в ночь на 20 мая

Фото: МО Украины

В ночь на 20 мая в нескольких российских регионах была объявлена опасность атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Что об этом известно?

В каких регионах объявляли опасность атаки БПЛА

Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила, что над Белгородской областью нависла угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей города сохранять бдительность.

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА г. Белгород и Белгородский район. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Накануне Вооруженные силы Украины снова ударили по объектам на территории Белгородской области, задействовав один беспилотный летательный аппарат самолетного типа, информировали в пресс-службе Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон около 07:40 по московскому времени.

Также режим опасности атаки дронов был введен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению удара.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — подчеркнул глава области.

Спустя несколько часов режим опасности отменили.

В 05:11 мск Смирнов сообщил, что ночью два украинских дрона самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области.

«Спасибо бойцам ПВО!», — поблагодарил врио главы региона.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал граждан сохранять спокойствие.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Где еще был сбит дрон

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, передала пресс-служба Минобороны РФ. Согласно данным ведомства, атака произошла около 22:00 мск.

«Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ВС РФ уничтожают дроны противника

Генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне специальной военной операции эффективно уничтожать в ночное время дроны «Баба-яга». По его словам, эти аппараты невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, но можно поразить с помощью тепловизионного прицела.

«Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам на самом деле очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ и ставят на квадроциклы, и сбивают», — пояснил собеседник агентства.

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