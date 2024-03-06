Три фракции Госдумы предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Представители партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Депутат подсчитал, что за минувшие 17 лет этими выплатами воспользовались более 12 миллионов семей, из них почти 10 миллионов потратили маткапитал полностью или частично.

На что тратят? На самое нужное, насущное — улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты на них и так далее. Но за последние два года и стоимость жилья заметно выросла, и инфляция объективно подсушивает любые выплаты, — пояснил Нилов.

Поэтому представители трех политических сил предложили Госдуме уже с 1 февраля 2025 года выплачивать по 756,7 тысяч рублей за первого ребенка, за второго и третьего — по миллиону. При условии, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало, уточнил глава думского комитета.

В текущем году материнский капитал уже индексировали на 7,5%. К 1 февраля 2024 года выплаты на первого ребенка выросли до 531 тысячи рублей. На второго — до 834 тысяч или на 203 тысячи, если выплату уже получали на первенца.

Новый национальный проект «Семья» дает законодателям большое поле для деятельности, инициатив от депутатов поступает очень много, рассказывала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В рамках данного проекта она предложила увеличить размер налогового вычета на третьего и последующего детей.