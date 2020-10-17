Три четверти россиян хотят отправиться на Новый год в поездки по стране

https://static.news.ru/photo/f471bcf4-1126-11eb-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты одного из туристических сервисов проанализировали поисковые запросы пользователей на новогодние праздники и пришли к выводу, что три четверти россиян хотели бы отправиться из столицы в российские города и только 25% — за рубеж. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок внутри страны.

Самые востребованные новогодние маршруты этого года — Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск. Причём к Сочи интерес вырос с 13 до 20%, а билеты в Новосибирск и Красноярск стали искать в полтора раза чаще, чем в прошлом году.

Среди зарубежных направлений на новогодние каникулы лидирует Стамбул, там хотели бы отдохнуть 10% пользователей сервиса, причём в прошлом году желающих было в четыре раза меньше. Вырос спрос на поездки в Анталью, Дубай, на Пхукет, а также в ближнее зарубежье: Ташкент, Бишкек, Ош, Минск и Нур-Султан, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, россияне поделились своим мнением о том, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году. В опросе приняли участие 2528 человек. Большинство (34%) уверены, что на новогодних праздниках для туристов закроют все границы. 21% опрошенных считают, что уехать можно будет максимум в пять стран, а 12% предполагают, что путешественники смогут посетить не менее 10 стран. Надежду на то, что выбирать удастся из 10–15 стран, выразил каждый десятый участник опроса, а ещё 7% рассчитывают на выезд в 15–20 заграничных направлений. Столько же и оптимистов, которые верят, что к 2021 году все границы уже будут открыты.