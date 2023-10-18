Три человека пострадали при атаке ВСУ в Брянской области Mash: три жителя Брянской области пострадали при атаке ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Mash сообщил, что три жителя Брянской области пострадали при атаке Вооруженных сил Украины по пункту пропуска в селе Ломаковка. По информации канала, обстрел дронами-камикадзе продолжается до сих пор. Минобороны РФ и губернатор региона Александр Богомаз информацию пока не комментировали.

Пострадавших доставили в Стародубскую центральную больницу. Врачи диагностировали у них раны головы и живота. Как передает Mash, украинские дроны начали атаку пункта пропуска вечером 17 октября, после чего ВСУ использовали ствольную артиллерию.

Ранее сообщалось о новой танковой атаке ВСУ на Брянскую область. Как сообщал Telegram-канал SHOT, нападение произошло вечером 17 октября в селе Гудовка. Украинские военные выпустили из танков три снаряда калибра 125 мм. В результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил о новой атаке украинских беспилотников по региону, в результате которой повредилось здание местной школы. По его словам, обломки БПЛА ВСУ упали на территорию учебного заведения имени Н. В. Черных. Осколки дрона повредили фасад здания и выбили несколько окон. Все занятия в школе проходят в штатном режиме.