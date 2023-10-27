Три БПЛА перехватили в районе Курской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 27 октября В Курской области БПЛА упал у склада ядерных отходов и взорвался

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую территорию. В Курской области беспилотники трижды пытались атаковать атомную электростанцию. В Тверской области ликвидировали планировавшего теракт украинского агента. А в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали четыре человека. Новые подробности украинских обстрелов, ударов БПЛА и других атак — в материале NEWS.ru.

БПЛА попытались атаковать АЭС в Курской области

За минувшие сутки ВСУ трижды запускали БПЛА самолетного типа над Курской областью. Как сообщало Минобороны РФ, они были перехвачены российскими средствами ПВО в районе 19:30, 21:00 и 23:50.

По данным Telegram-канала SHOT, беспилотники пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Первый дрон рухнул у КПП административного комплекса станции, но не сдетонировал. Второй перехватили средства ПВО, он также не взорвался.

Третий же БПЛА после перехвата упал у склада ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания, но из людей никто не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пресс-служба электростанции в беседе с РИА Новости заверила, что атаки украинских дронов не повлияли на работу объекта.

Четыре человека пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано десять фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — восемь).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Гольмовского, Ясиноватой и Никольского, а также Ясиноватский район.

В результате в Донецке, Ясиноватой и Горловке повреждения получили девять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. В Ясиноватой, Никольском и Калининском районе Донецка ранения получили четыре человека.

За сутки на Донецком направлении ВСУ совершили шесть обстрелов из РСЗО и артиллерии боеприпасами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. А на Горловском направлении украинские войска вели обстрелы два раза снарядами 152 миллиметра.

На Ясиноватском направлении зафиксированы два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Волновахском направлении украинские войска совершили один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 29 различных боеприпасов.

Утром 27 октября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Прилеты фиксировали на Колхозном проспекте Донецка и в поселке Северный. В результате попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка одного из частных домовладений, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Планировавшего теракт украинского агента ликвидировали в Тверской области

Накануне ФСБ России отчиталась о предотвращении теракта в военкомате Твери. Как выяснили правоохранители, задержанный россиянин был завербован украинскими спецслужбами. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, из-за чего был ликвидирован.

При обыске у мужчины нашли самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Было установлено, что до попытки взорвать военкомат россиянин собирал для Киева сведения о российских военных и топливно-энергетических объектах.

Пять населенных пунктов Белгородской области обстреляли из минометов

В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись минометным обстрелам, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Шесть прилетов зафиксировали на окраине хутора Старого, три прилета — в селе Козинка, по одному прилету — в селе Муром и хуторе Марьино. Там обошлось без последствий.

Два минометных снаряда попали по селу Пороз. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили один автомобиль, хозяйственная постройка и четыре частных дома.

Кроме того, по селу Новая Таволжанка украинские войска дважды выстрелили из танка. Тем не менее жертв, пострадавших и разрушений там не зафиксировали.

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