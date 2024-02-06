Тревога в Ленобласти, покушение на теракт: как ВСУ атакуют РФ 6 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов погибла пожилая женщина. Семь беспилотников совершили налет на Белгородскую область. В Крыму предотвратили теракт против одного из высокопоставленных чиновников. Взрывчатку для терактов пытались провезти через Грузию в Воронежскую область. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

В Крыму предотвратили теракт против руководства региона

Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт против одного из руководителей региона. Его с конца января готовила группа из трех россиян по заданию Службы безопасности Украины.

Злоумышленники собирались взорвать автомобиль неназванного чиновника. Как утверждает Telegram-канал Mash, их целью был кортеж главы полуострова Сергея Аксенова.

При обыске у задержанных изъяли радиоуправляемое взрывное устройство, сделанное из немецкой противотанковой мины DM22, с зарядом на основе гексогена массой 1,9 килограмма.

В отношении россиян возбудили уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении, хранении или ношении взрывчатых веществ. Все трое отправлены под арест на два месяца.

Оповещение о ракетной опасности сработало в Курской области

Накануне днем ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте зафиксировали по меньшей мере пять прилетов, пострадала одна местная жительница.

«К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь», — написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

6 января в районе половины третьего ночи в Железногорске и Хомутовском районе была объявлена ракетная опасность. Местным жителям рекомендовали найти укрытия. Через пять минут оповещение отменили. О прилетах и их последствиях не сообщалось.

Режим повышенной готовности объявили в портах Ленинградской области

В ночь на 6 января стало известно, что в морских портах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности. Это было связано с риском атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины», — говорилось в сообщении пресс-службы Администрации морских портов Балтийского моря.

Фото: МО РФ

Пенсионерка погибла при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 99).

На Горловском направлении украинские войска совершили 26 обстрелов, на Донецком — десять, на Ясиноватском и Волновахском — по одному. Украинские войска выпустили по региону 136 боеприпасов.

В результате повреждения получили два жилых дома и один инфраструктурный объект. В поселке Комсомольский Волновахского района погибла женщина 1962 года рождения.

Взрывчатку пытались провезти с Украины для терактов в РФ

В Грузии задержали фургон со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж для совершения терактов на российской территории. По данным местных силовиков, автомобиль оказался в Грузии 19 января, проехав перед этим через Румынию, Болгарию и Турцию.

Общий вес взрывчатки составил 14 килограммов, ее везли под видом аккумуляторов для электромобилей. Предполагаемый организатор транзита — уроженец Батуми украинский депутат Андрей Шарашидзе, который состоит в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Семь беспилотников ВСУ перехватили над Белгородской областью

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 33 снаряда из артиллерии и минометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Вериговке, Уразове, Теребрене, Прилесье и Мухине.

Никто из местных жителей не пострадал. В Вериговке повреждения получил один частный жилой дом. А в Мухине снаряд попал в летнюю кухню частного домовладения, произошел пожар, который оперативно потушили.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над областью средствами ПВО перехватили семь БПЛА.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Один из дронов рухнул в городе Губкин. После падения он взорвался. В результате повреждения получили восемь частных домов, у них оказались выбиты стекла, посечены крыши и фасады.

Украинский БПЛА перехватили над Брянщиной

Днем 5 февраля территорию Брянской области пытался атаковать беспилотник самолетного типа. Как отчиталось Минобороны РФ, его удалось перехватить средствами ПВО.

«5 февраля около 13:30 <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую и Запорожскую области

Накануне украинские войска обстреливали из артиллерии населенные пункты Херсонщины и Запорожья. По данным Telegram-канала WarGonzo, в Херсонской области под огнем находились Алешки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря и Корсунка.

Тем временем в Запорожской области прилеты фиксировали в Копанях, Вербовом и Новопрокоповке. Российское военное ведомство информацию по ударам не комментировало.

Обстрелам также подвергся Токмак в Запорожской области. В городе работали российские средства ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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