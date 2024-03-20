Тревел-блогер объяснила, почему Финляндия является самой счастливой страной Блогер Ансталь: для жителей Финляндии создали максимально комфортные условия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хельсинки, Финляндия

Власти Финляндии создают для своих граждан максимально комфортные условия жизни, что делает страну самой счастливой в мире, заявила в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталья Ансталь. По ее словам, правительство способствует развитию здравоохранения, а также разрабатывает программы для улучшения доходов населения, их прав и свобод. Все это учитывается и влияет на настроения в обществе, объяснила эксперт.

Финляндия — благоприятная страна для переезда и проживания. Сейчас правительство ведет экспериментальную политику, в которой они стараются обеспечить для своих граждан максимально комфортные условия. Здесь затрагиваются здравоохранение, доходы, свободы, права человека. Все это учитывается и влияет на людей, общество. Когда есть такая поддержка от государства, люди понимают, что у них все есть, — заявила Ансталь.

Кроме прочего, в Финляндии минимальное различие между самой высокой и самой низкой зарплатами, добавила она. Показатели коррупции также находятся на минимуме, а социальное равенство обеспечивается не только в плане доходов, но и прав, объяснила Ансталь.

Ранее сообщалось, что Финляндия сохранила статус самой счастливой страны в мире в седьмой раз подряд. Второе и третье места заняли Дания и Исландия.