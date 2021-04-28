Песков опроверг сообщения о начале третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/24c62162-a80b-11eb-885f-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Утверждения о наличии в России некой неофициальной статистики по коронавирусу не соответствуют действительности. Соответственно, и третьей волны пандемии в стране нет, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал сообщение информагентства Bloomberg о новой вспышке заболевания, о которой якобы свидетельствуют секретные данные статистики.

Никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может. Оперативный штаб каждый день где-то в районе одиннадцати-полдвенадцатого публикует данные по количеству заболевших по России, по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы. <...> Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в России есть только цифры официальной статистики, которые доступны всем.

Ранее информагентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных чиновников обнародовало данные о наличии у российского правительства некой неофициальной статистики по коронавирусу, из которой следует, что в стране началась третья волна пандемии.

В то же время официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

В свою очередь завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в стране зафиксирован лишь незначительный рост заболеваемости в рамках штатных колебаний численности инфицированных. Он заверил, что о третьей волне пандемии речь не идёт.