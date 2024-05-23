Треш-блогер назвал себя «святым» и попытался съесть икону Мизулина сообщила о проверке блогера, который попытался распилить и съесть икону

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы проверят треш-блогера, который на камеру назвал себя «святым» и попытался съесть икону. По словам Мизулиной, действия молодого человека оскорбляют чувства верующих.

Очередной юный треш-блогер решил, что он «святой», и попробовал распилить и съесть икону. Своим сомнительным креативом, оскорбляющим верующих, он поделился с подписчиками в ТГ. Теперь его, вероятно, проверят правоохранительные органы, — написала Мизулина.

На коротком видеоролике молодой человек под песню «Черная пантера» своего «коллеги» Хилми Форкса, осужденного по делу об изготовлении и обороте порнографии в Сети, ножом пытается разрезать икону. Затем он разрезает помидор, пританцовывает и прикусывает образ.

Ранее блогера, который приставал к пожилым женщинам в Москве и оскорблял их, арестовали на 15 суток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что до этого мужчина был дважды судим. Перовский районный суд признал арестованного виновным в мелком хулиганстве.

Также суд заключил под стражу столичного блогера, который во время стрима оскорбил участников СВО. Уточняется, что он пробудет под арестом до 13 июля. Мужчина угрожал участникам спецоперации расправой.