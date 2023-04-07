Трепову ждет суд за подрыв Татарского. А кто наказан за убийство Дугиной? Два человека, которых следствие считает соучастниками убийства, уже находятся на скамье подсудимых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После убийства военкора Владлена Татарского, который погиб в результате теракта 2 апреля в Санкт-Петербурге, стали напрашиваться параллели с убийством журналистки Дарьи Дугиной. Она также была взорвана в своей машине в августе прошлого года. Но если подозреваемая в подрыве Татарского Дарья Трепова арестована и ждет суда в СИЗО, то предполагаемая исполнительница убийства Дугиной Наталья Вовк успела скрыться от российских правоохранителей. Что известно о ходе расследования Дарьи Дугиной, кого еще считают причастными к ее устранению, кто наказан по этому делу — в материале NEWS.ru.

Как убили Дугину

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвали дистанционным способом, когда она ехала по Можайскому шоссе в Подмосковье — возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Ее отец, философ и один из идеологов русского мира Александр Дугин, ехал вслед за дочерью и был очевидцем взрыва.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти (пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кого считают исполнителем убийства Дугиной

22 августа ФСБ отчиталась о раскрытии преступления: по версии ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. По утверждению ФСБ, именно она привела в действие взрывное устройство.

Спецслужбы установили, что женщина приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью. Поселилась Вовк в подъезде того же дома, где жила убитая. Судя по опубликованному в интернете удостоверению, предполагаемая убийца состояла в полке «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Наталья Вовк

Кого еще подозревают в подрыве машины Дугиной

Спустя несколько дней в деле появился еще один подозреваемый — украинец Богдан Цыганенко. По данным ФСБ, он «обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы».

Соучастники успели выехать с территории России и скрыться.

Что происходит сейчас с задержанными по делу

Лишь спустя несколько месяцев, в ноябре 2022 года, Басманный суд заочно избрал меру пресечения Вовк. Ее арестуют на два месяца «с момента задержания или экстрадиции».

Ведутся ли какие-нибудь следственные действия в отношении Цыганенко — неизвестно. Следствие планировало выйти в суд с ходатайством о его заочном аресте вскоре после решения по Вовк, но этого так и не случилось.

На данный момент в суде слушается дело других обвиняемых, которых следствие также определило как соучастников. Им вменяют изготовление поддельного документа о регистрации автомобиля (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Дело слушается в Пролетарском суде Тулы — по месту жительства одного из подсудимых. Процесс начался 6 марта.

Фигуранты — Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Один из них находится в СИЗО, второй — под подпиской о невыезде. По данным следствия, подделкой документов они промышляли с 2017 года, а попались в 2022-м — после пособничества предполагаемой убийце Дугиной.

Фото: Артем Жильцов/РИА Новости Александр Сучков

Следствие считает, что преступление произошло в городе Арамиль Свердловской области. В августе 2022 года Сучков изготовил электронный шаблон официального документа Украины — свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper. Затем сфальсифицированный документ он отправил Кузнецову по электронной почте. Тот, в свою очередь, перевел его в бумажный формат — распечатал на официальном бланке свидетельства о регистрации.

На одном из последних заседаний оба обвиняемых частично признали свою вину, сообщает ТАСС. Они признали факт фальсификации, однако утверждают, что не знали, что документ будет использован для сокрытия другого преступления.

Заказчики по делу о подделке документов не установлены.

Что известно о причастности Киева к убийству Дугиной

Сразу после взрыва представители украинских властей заявили о непричастности к убийству Дарьи Дугиной.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Однако спустя некоторое время журналисты New York Times выпустили материал, в котором со ссылкой на спецслужбы утверждается причастность Киева к подрыву автомобиля журналистки. При этом в статье отмечают, что США никак не помогали в реализации этого плана: ни разведывательной информацией, ни чем-нибудь другим. Авторы утверждают, что в Вашингтоне даже не знали о проведении операции и «обязательно бы выступили против, если бы с ними проконсультировались».

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

Американские власти осудили действия Украины, несмотря на то что она заявляет о своей непричастности.

«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие операции, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — пишет NYT.

Кем была погибшая Дарья Дугина

Дарья родилась 15 декабря 1992 года в Москве. Она окончила философский факультет МГУ, а затем там же защитила кандидатскую диссертацию по теме интерпретаций политической философии Платона в комментариях Прокла Диадоха. Незадолго до окончания университета побывала на стажировке во Франции, в Университете Бордо III. Дугина свободно владела французским языком.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Дарья Дугина

Дарья интересовалась политологией, придерживалась ультраконсервативных взглядов — так же, как ее отец. Она занимала должность политического обозревателя в Евразийском международном движении, писала для RT, «Царьграда», в качестве эксперта нередко выступала на политических ток-шоу, некоторое время вела передачу на радио «Комсомольская правда».

В июне Дугина посетила завод «Азовсталь» в Мариуполе, за что впоследствии подпала под британские санкции.

В соцсетях и в публикациях девушка подписывалась псевдонимом Дарья Платонова.

Дугина была награждена орденом Мужества посмертно. Как и Владлен Татарский.