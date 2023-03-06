Траты россиян на курьеров подскочили на 18 процентов Банк «Русский Стандарт»: траты россиян на курьеров за год выросли на 18 процентов

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Российские жители во время зимнего сезона 2022-2023 годов проявили гораздо больше активности в использовании курьерских услуг, передает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт». Общее количество таких транзакций выросло в три раза по сравнению с зимой прошлого года, а средний чек увеличился на 18%, до 2913 рублей.

Согласно эквайринговой сети банка, количество таких транзакций в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов.

Авторы отчета отмечают, что зима, с ее традиционными морозами, заставляет жителей России чаще использовать курьерскую доставку. Они также отмечают, что интерес к этому сервису начал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений, а россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых условиях, оценив его удобство.

Аналитики также указывают, что первое место по количеству транзакций за услуги курьеров занял декабрь 2022 года, который традиционно отличается высокой покупательской активностью в преддверии подготовки к Новому году. Февраль 2023 года занял второе место, на который пришлись длинные выходные, а январь 2023 года занял третье место в списке.

В ноябре группа московских курьеров, заявляющих о сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Еда», объявляли о начале забастовки. Об этом они говорили в видеообращении. Как утверждает один из авторов видеоролика — гражданин РФ киргизского происхождения Нургазы Алибеков, работники службы доставки обещали не выполнять заказы как минимум до начала следующей недели. По его словам, помимо Москвы протесты могли распространиться на другие крупные города России. В самом сервисе отрицали наличие проблем.