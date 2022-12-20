Прокачку газа после аварии в Чувашии запустили по другим маршрутам

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Транспортировка газа из-за аварии на подземном газопроводе в Чувашии обеспечивается в полном объеме по параллельным маршрутам, передает ТАСС со ссылкой на «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В компании уточнили, что специалисты определили поврежденный участок газопровода, а причины происшествия установит специальная комиссия.

Сегодня в 13:50 мск в Вурнарском районе Республики Чувашия на участке магистрального газопровода Уренгой — Центр-2 произошла разгерметизация с возгоранием. <...> Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что по предварительным данным, в результате инцидента три человека погибли, один пострадал.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. Он пересекает российско-украинскую границу и доставляет газ из Западной Сибири в Европу.

Ранее сообщалось, что после случившегося цена газа в Европе подскочила почти до $1260 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня превысил 5%. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1258 за тысячу кубометров, или €114,325 за мегаватт-час.