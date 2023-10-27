«Транснефть» не получала заявок на увеличение поставок из Казахстана в ФРГ

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В «Транснефть» не приходили обращения по повышению прокачки казахстанской нефти в Германию по проводу «Дружба», рассказал ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин. По его словам, сейчас транзит идет в объеме 100 тысяч тонн нефти в месяц.

К нам пока обращений не было. Сейчас ежемесячный транзит составляет 100 тыс. тонн, — уточнил Демин.

До этого министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сказал, что Минэнерго страны ведет переговоры об увеличении объемов поставок нефти в ФРГ. Саткалиев подчеркнул, что речь идет о повышении транзита через «Дружбу» до 2 млн тонн в год.

Ранее Министерство энергетики Казахстана запретило экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана из страны. Запрет будет действовать три года на вывоз газа автомобильным транспортом и шесть месяцев — железнодорожным.

Вывоз разрешен исключительно лицам, которые производят газ в рамках контракта о разделе продукции или соглашения недропользования. В ведомстве объяснили, что мера должна решить проблему обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка республики. В стране действует госрегулирование розничных цен на этот вид топлива, в связи с чем местные жители и предприятия стали чаще им пользоваться: рост потребления за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году составил около 100 тысяч тонн.