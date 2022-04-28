Трансграничный мост из России в КНР назвали полезным для обхода санкций Политолог Булах: трансграничный мост из России в Китай будет полезен для обхода санкций

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Трансграничный мост из России в Китай будет полезен для смягчения эффекта санкций, заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах «ПолитЭксперту». Китай — ключевой партнёр для России, у стран протяжённая общая граница, дорожная инфраструктура между ними должна быть развита, объяснил он.

С определённой долей уверенности можно отметить, что каждый такой объект будет в большей степени сводить на нет санкционные усилия «западных партнёров» России. Мост позволит улучшить логистику, увеличит товарооборот, приведёт к открытию новых предприятий. Он для этого и был построен. Его преимущества абсолютно очевидны, — сказал Булах.

Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай по маршруту Нижнеленинское — Тунцзян открыли в Еврейской автономной области 27 апреля. В церемонии открытия участвовал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Длина моста составляет более 2,2 километра, на российскую часть приходится 309 метров. Китай строительство своей стороны завершил ещё в октябре 2018 года, срок сдачи российской части несколько раз переносился. Стоимость проекта составила около 10 млрд рублей.