Трампа взвесили и сняли: фото экс-президента США и соответчиков в тюрьме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю страны главой государства, которого сфотографировали при аресте, пишет РИА Новости. Так называемый магшот — официальное тюремное фото — распространил офис шерифа округа Фултон.

Бывший американский президент был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным, после чего Трампа на период рассмотрения дела в суде освободили под залог в $200 тысяч.

Перед освобождением под залог Трампа взвесили и измерили рост. Оказалось, что 45-й президент весит 97,5 кг при росте 190,5 см. Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие».

Ранее стало известно, что прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября 2023 года. Прежде предполагалось, что процесс начнется в начале марта 2024 года.

Магшот Трампа, фото судьи и других фигурантов — в фотогалерее NEWS.ru.