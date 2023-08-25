Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю страны главой государства, которого сфотографировали при аресте, пишет РИА Новости. Так называемый магшот — официальное тюремное фото — распространил офис шерифа округа Фултон.
Бывший американский президент был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным, после чего Трампа на период рассмотрения дела в суде освободили под залог в $200 тысяч.
Перед освобождением под залог Трампа взвесили и измерили рост. Оказалось, что 45-й президент весит 97,5 кг при росте 190,5 см. Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие».
Ранее стало известно, что прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября 2023 года. Прежде предполагалось, что процесс начнется в начале марта 2024 года.
Магшот Трампа, фото судьи и других фигурантов — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани на фото в тюрьме округа Фултон
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фотография бывшего президента Дональда Трампа в тюрьме округа Фултон
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фотография поручителя залога Скотта Холла в тюрьме округа Фултон в Атланте
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фотография адвоката Джона Истмана в тюрьме округа Фултон в Атланте
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фотография Сидни Пауэлл в тюрьме округа Фултон в Атланте
Фото: Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фотография Дженны Эллис в тюрьме округа Фултон в Атланте