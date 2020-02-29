Президент Дональд Трамп заявил, что встретится с лидерами движения «Талибан», которое Россия и ООН продолжают считать террористическим и запрещённым, после подписания мирного соглашения с США.
Лично буду встречаться с лидерами «Талибана» в не слишком далёком будущем, — отметил политик на пресс-конференции в Белом доме.
По информации ТАСС, американский президент анонсировал вывод восьми тысяч военных после почти 19 лет контртеррористической операции США в Афганистане. При этом Трамп пообещал вернуть войска, если талибы не исполнят положения договора.
Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.
Представитель российского МИД назвал мирное соглашение позитивным как для Ближнего Востока, так и для России.