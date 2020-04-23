Путин: торжества в честь юбилея Победы обязательно состоятся

https://static.news.ru/photo/469b9f34-853d-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.

В телеграмме участникам всероссийской акции «Вахта памяти» он отметил, что всенародные торжества перенесены «в связи с распространением опасной болезни, угрожающей жизни и здоровью людей».

Уверен, что все они — и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия — обязательно состоятся, — подчеркнул Путин.

Глава государства также обратил внимание, что в непростой период борьбы с эпидемией коронавируса поисковики наравне с волонтёрами помогают людям. При этом само движение стало уникальным явлением в общественной жизни страны, которое «своей благородной миссией сплотило десятки тысяч неравнодушных людей — тех, кто искренне любит Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной летописи Отечества».

Ранее, как писал NEWS.ru, в том, что Парад Победы обязательно состоится, россиян заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.